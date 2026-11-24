Москва24 нояВести.Сейчас на территории Краснодарского аэропорта строят крупнейший авиационный хаб Южного федерального округа, где будут расположены зоны отдыха, гостиницы и рестораны. Об этом ИС "Вести" заявил управляющий директор международного аэропорта "Краснодар" Дмитрий Кириченко.
Наш авиационный хаб — это новый аэровокзальный комплекс с сопутствующей инфраструктурой... Будет притягивать также и жителей, и гостей города. На его территории в последующем будут и отели, и гостиницы, и рестораны, и зоны комфорта и отдыхазаявил Кириченко
Ранее сообщалось, что в Международном аэропорту "Казань" имени Габдуллы Тукая в тестовом режиме начал работу терминал B. На открытии присутствовал глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Первый рейс уже отправлен, в ближайшее время количество обслуживаемых самолетов будет расти.