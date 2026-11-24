Кириченко о новом авиационном хабе в Краснодаре: "потом там будут зоны отдыха"

Кириченко рассказал о создании удобств для пассажиров в новом авиационном хабе Кириченко о новом авиационном хабе в Краснодаре: "потом там будут зоны отдыха"

Москва24 ноя Вести.Сейчас на территории Краснодарского аэропорта строят крупнейший авиационный хаб Южного федерального округа, где будут расположены зоны отдыха, гостиницы и рестораны. Об этом ИС "Вести" заявил управляющий директор международного аэропорта "Краснодар" Дмитрий Кириченко.

Наш авиационный хаб — это новый аэровокзальный комплекс с сопутствующей инфраструктурой... Будет притягивать также и жителей, и гостей города. На его территории в последующем будут и отели, и гостиницы, и рестораны, и зоны комфорта и отдыха заявил Кириченко

Ранее сообщалось, что в Международном аэропорту "Казань" имени Габдуллы Тукая в тестовом режиме начал работу терминал B. На открытии присутствовал глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Первый рейс уже отправлен, в ближайшее время количество обслуживаемых самолетов будет расти.