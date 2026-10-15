Москва15 окт Вести.В Международном аэропорту "Казань" имени Габдуллы Тукая в тестовом режиме начал работу терминал B. На открытии присутствовал глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, сообщает ИС "Вести". Первый рейс уже отправлен, в ближайшее время количество обслуживаемых самолетов будет расти.

Причиной расширения стала увеличивающаяся нагрузка на терминал внутренних линий. Он рассчитан на 2,5 миллиона пассажиров в год, но фактически обслуживает около 5,4 миллиона человек - это больше чем вдвое превышает проектную мощность и дополнительно нагружает инфраструктуру.

Пропускная способность нового терминала - свыше 5,7 миллиона пассажиров в год. Площадь здания превышает 38 тысяч квадратных метров, за час оно способно принять до 1,5 тысячи человек.

Внутри - 32 стойки регистрации, девять линий предполетного досмотра и девять выходов на посадку, четыре из которых оснащены телетрапами. Кроме того, здесь установлена автоматизированная система обработки багажа, есть просторные залы ожидания и два бизнес-зала.

Отдельные зоны предусмотрены для семей с детьми: одна - до досмотра, другая - в чистой зоне. Это позволит детям отдыхать в аэропорту независимо от категории билета. В перспективе планируется открыть молельные комнаты.

Ожидается, что новая инфраструктура ускорит регистрацию, досмотр, обработку и выдачу багажа, а также сделает ожидание рейсов удобнее. На работу в терминале дополнительно приняли около 350 человек.

Терминал пока работает в тестовом режиме. Поскольку объект технически сложный, число рейсов будут увеличивать постепенно, проверяя работу всех систем и служб в реальных условиях. Авиакомпании также будут переводить в новое здание поэтапно: первой стала татарстанская UVT Aero, затем к ней присоединятся другие перевозчики на внутренних направлениях.