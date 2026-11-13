Москва13 нояВести.Четыре беспилотника противника были сбиты за минувшие сутки над Орловской областью, сообщил губернатор Андрей Клычков в MAX.
Повреждений и пострадавших, по его словам, нет.
За прошедшие сутки над Орловской областью уничтожены 4 вражеских БПЛАговорится в публикации
На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, проинформировал Клычков.
Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что за минувшую ночь средства ПВО сбили над регионами России почти 1200 дронов ВСУ.