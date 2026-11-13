Над Орловской областью за сутки уничтожили 4 БПЛА

Клычков сообщил о беспилотниках, сбитых над Орловской областью за сутки Над Орловской областью за сутки уничтожили 4 БПЛА

Москва13 ноя Вести.Четыре беспилотника противника были сбиты за минувшие сутки над Орловской областью, сообщил губернатор Андрей Клычков в MAX.

Повреждений и пострадавших, по его словам, нет.

За прошедшие сутки над Орловской областью уничтожены 4 вражеских БПЛА говорится в публикации

На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, проинформировал Клычков.

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что за минувшую ночь средства ПВО сбили над регионами России почти 1200 дронов ВСУ.