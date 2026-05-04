Москва4 мая Вести.Президент ЮАР Сирил Рамафоса в еженедельном обращении к населению заявил, что страны, обогатившиеся в результате колониальной эксплуатации Африки, должны признать свою вину и возместить причиненный народам континента ущерб.

Рамафоса напомнил, что в марте Генассамблея ООН приняла резолюцию о признании порабощения африканских народов тягчайшим преступлением против человечности. По его словам, резолюция Генассамблеи подразумевает возмещение ущерба.

Бывшие колониальные державы получали финансовую выгоду. Рабы из Африки обогащали колониальные державы, однако страны, откуда эти рабы были вывезены, и сегодня остаются слаборазвитыми сказал Рамафоса

Как указал глава ЮАР, репарации могут помочь преодолеть колониальное наследие Африки.

Президент также отметил, что возмещение ущерба должно соответствовать целям развития континента и помогать африканским странам решать проблемы задолженности, бедности, неравенства и безработицы.

Рамафоса подчеркнул, что возмещение ущерба должно принять форму материальных инвестиций в развитие Африки. Речь идет об увеличении прямых иностранных вложений и доступе к рынкам для африканских стран, пострадавших от рабства. Кроме того, среди мер возмещения ущерба президент ЮАР назвал передачу навыков и технологий.

Большая часть богатства бывших колониальных держав является результатом лишений, которым подвергалось население Африки, подчеркнул Рамафоса.

Миллионы африканцев были порабощены, а колониальные державы обогащались за счет обширных территорий Африки, которые они насильственно оккупировали, и ценных ресурсов, которые они добывали напомнил он

Президент отметил, что большинство колониальных держав продолжают избегать глубокого осмысления последствий своих действий.

Ранее сообщалось, что Южно-Африканская Республика заинтересована в расширении экспорта вина на российский рынок.