Власти Колумбии вводят 100% пошлины на импорт из Эквадора

Колумбия решила аналогично ответить на импортные пошлины Эквадора в 100%

Москва11 апр Вести.Правительство Колумбии решило ввести "зеркальные" тарифы на товары из Эквадора в ответ на введение пошлин в размере 100% для страны от властей эквадорской республики.

Это следует из заявления министра торговли, промышленности и туризма Колумбии Дианы Марселы Моралес, которое приводится на сайте государственного ведомства.

Мы вынуждены внести изменения в указ № 170 и привести его в соответствие с новым тарифом, установленным Эквадором говорится в заявлении

В настоящее время пошлины на импорт из Эквадора в Колумбию составляют 30%, ответный шаг приведет к их увеличению до 100%.

Как указывается в публикации, власти Колумбии "поддерживали открытый канал диалога с правительством Эквадора и исчерпали все дипломатические усилия", так и не найдя выгодное экономическое решение для обеих сторон.

Отмечается, что государство окажет меры поддержки колумбийским компаниям в условиях торгового конфликта двух стран.

Ранее сообщалось, что Эквадора увеличит с 1 мая размер торговых пошлин на колумбийские импортные товары с 50% до 100% на фоне наркопреступности в приграничной зоне.