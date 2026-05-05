Москва5 маяВести.Власти Эквадора приняли решение снизить пошлины на импорт из соседней Колумбии со 100% до 75%, сообщает пресс-служба эквадорского лидера Даниэля Нобоа.
Данный шаг продиктован открытостью властей Эквадора к сотрудничеству в сфере безопасности и развития приграничных территорий.
В соответствии с распоряжением президента, Эквадор снизит пошлину на безопасность до 75% на импорт из Колумбииговорится в сообщении пресс-службы
Новая мера вступит в силу с 1 июня.
Эквадор и Колумбия в последние месяцы находятся в состоянии торгового конфликта. 10 апреля президент Нобоа распорядился о повышении тарифов на импорт из Колумбии с 50% до 100%. Увеличение пошлин было продиктовано отказом Колумбии от совместной борьбы с наркотрафиком на общей границе.
11 апреля власти Колумбии ответили зеркально на пошлины в размере 100%, а также приостановили осуществление международных сделок по поставке электроэнергии в Эквадор.
Такое решение стало чувствительным моментом для Эквадора, который ежегодно сталкивается с нехваткой энергомощностей в засушливый сезон.