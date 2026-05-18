"Галлеон" Януковича ушел под воду в Киевской области

Корабль-ресторан Януковича затонул в "Межигорье" под Киевом

Москва18 мая Вести.Корабль-ресторан "Галлеон", находившийся на территории бывшей резиденции экс-президента Украины Виктора Януковича "Межигорье", затонул в Киевской области. Об этом пишут украинские СМИ.

На опубликованных кадрах видно, что судно сильно просело и оказалось частично под водой – она поднялась до уровня нижних дверей и окон.

Предварительная причина подтопления стояночного судна "Галлеон" – "разрыв корпуса судна в месте крепления швартовного оборудования в кормовой части левого борта судна вследствие колебания уровня воды". К такому выводу пришли специалисты, которые провели первичный осмотр судна говорится в тексте

Резиденция "Межигорье" находилась в государственной собственности до 2007 года, после чего ее передали Януковичу. По версии следствия, передача объекта являлась незаконной.