Москва30 маяВести.Кореевед Андрей Ланьков заявил, что перестанет давать интервью российским средствам массовой информации. Причиной стал очередной административный протокол по статье 20.33 КоАП (участие в деятельности нежелательной организации), о котором ученый узнал из сообщений в прессе.
Это означает, скорее всего, что я опять дал интервью какому-то СМИ, которое в России внесено в список "нежелательных". Второй раз уже… Учитывая, что третья "административка" чревата очень серьезными проблемами, пожалуй, самое разумное - попросту отказаться совсем от интервью и бесед с любыми СМИнаписал Андрей Ланьков в своем Telegram-канале
Ученый добавил, что всегда общался почти со всеми, кто его не цензурировал, и выразил сожаление в связи с необходимостью такого шага
Остается только в очередной раз пожать плечами по поводу происходящегозаявил кореевед
Ранее сообщалось, что полиция Риги задержала российского ученого 24 февраля во время его лекции.