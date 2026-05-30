Ланьков отказался от общения со СМИ после второго протокола против себя

Москва30 мая Вести.Кореевед Андрей Ланьков заявил, что перестанет давать интервью российским средствам массовой информации. Причиной стал очередной административный протокол по статье 20.33 КоАП (участие в деятельности нежелательной организации), о котором ученый узнал из сообщений в прессе.

Это означает, скорее всего, что я опять дал интервью какому-то СМИ, которое в России внесено в список "нежелательных". Второй раз уже… Учитывая, что третья "административка" чревата очень серьезными проблемами, пожалуй, самое разумное - попросту отказаться совсем от интервью и бесед с любыми СМИ написал Андрей Ланьков в своем Telegram-канале

Ученый добавил, что всегда общался почти со всеми, кто его не цензурировал, и выразил сожаление в связи с необходимостью такого шага

Остается только в очередной раз пожать плечами по поводу происходящего заявил кореевед

Ранее сообщалось, что полиция Риги задержала российского ученого 24 февраля во время его лекции.