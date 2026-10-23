Москва23 октВести.В Ленинградской области на производственном объекте загорелась котельная. Пламя распространилось на площадь в 600 квадратных метров. На месте работают пожарные расчеты. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Возгорание произошло в деревне Аннолово в Тосненском районе рано утром 23 октября, в пятницу.
Произошло возгорание в помещении котельной в одноэтажном здании из сэндвич-панелей. Огонь охватил площадь 600 кв. метров, существовала угроза распространения на складговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Информации о пострадавших нет.