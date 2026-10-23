В Ленобласти горит котельная на площади в 600 квадратных метров

Котельная горит на производстве в Ленинградской области В Ленобласти горит котельная на площади в 600 квадратных метров

Москва23 окт Вести.В Ленинградской области на производственном объекте загорелась котельная. Пламя распространилось на площадь в 600 квадратных метров. На месте работают пожарные расчеты. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Возгорание произошло в деревне Аннолово в Тосненском районе рано утром 23 октября, в пятницу.

Произошло возгорание в помещении котельной в одноэтажном здании из сэндвич-панелей. Огонь охватил площадь 600 кв. метров, существовала угроза распространения на склад говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Информации о пострадавших нет.