Москва20 авгВести.В СНТ "Природа" в Гатчинском округе Ленинградской области сгорели два дома и автомобиль, никто из людей не пострадал, сообщает региональное управление МЧС России в мессенджере MAX.
Причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети легкового автомобиля – короткое замыкание привело к тепловым повреждениям авто и распространению огня на рядом стоящий частный дом, а затем и на соседнее строениеотмечается в публикации
Причины возгорания устанавливает дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского округа ГУ МЧС России по Ленинградской области.