Москва17 окт Вести.Под Туапсе начали сносить коттеджный поселок "Буревестник" с 65 спорными земельными участками. Об этом сообщает Baza в MAX.

По данным издания, ряд домов в поселке признали самовольными постройками на особо охраняемой природной территории.

Еще в ноябре 2025 года суд удовлетворил иск прокуратуры об изъятии участков в пользу Краснодарского края и о сносе домов за счет владельцев. После этого были попытки оспорить решение, но последняя инстанция – Четвертый кассационный суд – 16 октября отказалась отменять судебные акты и подтвердила, что спорная территория не может использоваться под частную жилую застройку.

Собственники земельных участков настаивают, что приобрели все законным путем и оформили через муниципалитет, а на строительство получали разрешения. По их мнению, ошибку допустили чиновники, которые перевели эту территорию под жилье, а все убытки в итоге лягут на плечи покупателей.