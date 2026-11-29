Три машины и трактор повреждены в результате атаки БПЛА в Стародубе

Ковальчук: дроны повредили три машины и трактор в Стародубе Три машины и трактор повреждены в результате атаки БПЛА в Стародубе

Москва29 ноя Вести.Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил в MAX о последствиях удара вражеского дрона по городу Стародуб.

По его словам, в результате атаки повреждения получили три гражданских автомобиля и трактор. Мирные жители не пострадали.

Осколками повреждены три гражданских автомобиля и трактор сказано в сообщении

Ранее глава субъекта рассказал о детонации беспилотника над грузовиком в поселке Комаричи и об атаке дронов-камикадзе по сельхозпредприятию в селе Солова Стародубского района. В обоих случаях жертв и пострадавших нет, повреждена производственная инфраструктура.