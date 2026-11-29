Москва29 нояВести.Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил в MAX о последствиях удара вражеского дрона по городу Стародуб.
По его словам, в результате атаки повреждения получили три гражданских автомобиля и трактор. Мирные жители не пострадали.
Осколками повреждены три гражданских автомобиля и тракторсказано в сообщении
Ранее глава субъекта рассказал о детонации беспилотника над грузовиком в поселке Комаричи и об атаке дронов-камикадзе по сельхозпредприятию в селе Солова Стародубского района. В обоих случаях жертв и пострадавших нет, повреждена производственная инфраструктура.