Москва26 октВести.Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил в MAX, что в результате атаки ВСУ ранения получили три мирных жителя. Он уточнил, что атака велась при помощи РСЗО и БПЛА.
В частности, в результате удара вражеского дрона-камикадзе в Суземке ранение получил 49-летний мужчина.
Еще две 75-летние женщины пострадали после обстрела из РСЗО в поселке городского типа Белая Березка Трубчевского района.
Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощьсказано в сообщении
Кроме того, из-за атаки разрушен один частный дом, три — повреждены, в многоквартирном пятиэтажном доме частично выбиты окна.