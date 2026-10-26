Три мирных жителя ранены после удара РСЗО и БПЛА ВСУ по Брянской области

Ковальчук: в результате атаки ВСУ ранения получили три мирных жителя Три мирных жителя ранены после удара РСЗО и БПЛА ВСУ по Брянской области

Москва26 окт Вести.Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил в MAX, что в результате атаки ВСУ ранения получили три мирных жителя. Он уточнил, что атака велась при помощи РСЗО и БПЛА.

В частности, в результате удара вражеского дрона-камикадзе в Суземке ранение получил 49-летний мужчина.

Еще две 75-летние женщины пострадали после обстрела из РСЗО в поселке городского типа Белая Березка Трубчевского района.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь сказано в сообщении

Кроме того, из-за атаки разрушен один частный дом, три — повреждены, в многоквартирном пятиэтажном доме частично выбиты окна.