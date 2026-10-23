Москва23 октВести.Крупнейший в мире авиалайнер А-380 авиакомпании Emirates почти два часа кружил над Пензой из-за действовавших ограничений в воздушном пространстве Москвы, пишет SHOT.
Лайнер летел из Дубая в Домодедово.
По техническим характеристикам он может сесть лишь в нескольких аэропортах России, в числе которых столичные Шереметьево и Домодедово, питерский Пулково и новосибирский Толмачевоговорится в сообщении
Росавиация полностью сняла ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Шереметьево и Жуковский, Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию.