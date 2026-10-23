Крупнейший в мире лайнер кружил над Пензой из-за ограничений в Москве SHOT: огромный A-380 компании Emirates кружил над Пензой

Москва23 окт Вести.Крупнейший в мире авиалайнер А-380 авиакомпании Emirates почти два часа кружил над Пензой из-за действовавших ограничений в воздушном пространстве Москвы, пишет SHOT.

Лайнер летел из Дубая в Домодедово.

По техническим характеристикам он может сесть лишь в нескольких аэропортах России, в числе которых столичные Шереметьево и Домодедово, питерский Пулково и новосибирский Толмачево говорится в сообщении

Росавиация полностью сняла ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Шереметьево и Жуковский, Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию.