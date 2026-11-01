Москва1 нояВести.В Латвии отменена возможная воздушная угроза, о чем жителей уведомили Вооруженные силы страны. Об этом сообщил портал национального гостелерадио LSM.
По данным военных, неопознанный объект пересек латвийско-российскую границу и покинул воздушное пространство Латвии.
Вооруженные силы объявили об отмене возможной воздушной угрозы в Краславском и Лудзенском районахговорится в сообщении
Латвийские Вооруженные силы (ВС) сообщили о предполагаемых потенциальных угрозах в воздушном пространстве в ночь на 1 ноября.