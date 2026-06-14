Москва14 июн Вести.Президент США Дональд Трамп ошибся, когда поверил Израилю, что конфликт с Ираном удастся завершить быстро. Такое мнение в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" выразил лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий, почетный президент Института Африки РАН Алексей Васильев.

Ошибся Трамп, поверил руководству Израиля, что можно решить одним ударом. [Теперь] ему трудно выпутаться сказал Васильев

Соединенные Штаты последние дни в спешке вели работу над заключением мирного соглашения с Ираном. Договоренности о прекращении войны могут быть подписаны уже в воскресенье, в день рождения Трампа.

По информации агентства Reuters, Вашингтон в рамках сделки может разморозить иранские активы и снять санкции на экспорт в ответ на то, что Тегеран откроет Ормузский пролив.