Легкоатлет Реунков получил травмы в результате аварии в Москве Чемпиона России 2024 года в марафонском беге Реункова сбил автомобиль

Москва29 июл Вести.Чемпион России 2024 года в беге на 42,195 км Алексей Реункова сбила машина, у него травмированы позвоночник и колено, сообщил сам спортсмен ТАСС.

ЧП произошло в Ново-Переделкино.

Я ехал на велосипеде по тротуару, меня сбила машина, выезжавшая со двора. У меня перелом остистых отростков позвонков, пострадало колено. Строгого лежачего режима у меня нет сказал спортсмен

Он добавил, что водитель автомобиля помог ему добраться до травмпункта. На месте были оформлены все бумаги, по которым водитель будет оплачивать все лечение Реункова.