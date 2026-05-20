МАГАТЭ: энергоснабжение АЭС "Барака" в ОАЭ восстановлено после атаки БПЛА МАГАТЭ сообщило о восстановлении энергоснабжения атакованной АЭС "Барака" в ОАЭ

Москва20 мая Вести.Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подтвердил информацию от ОАЭ о восстановлении внешнего электроснабжения атомной электростанции (АЭС) "Барака", расположенной в Эмиратах.

Его заявление опубликовано на сайте организации.

В нем говорится, что для "обеспечения электропитанием третьего энергоблока АЭС потребовалось использование аварийных дизель-генераторов, но с тех пор электроснабжение от внешних источников было восстановлено, что является важным шагом для обеспечения ядерной безопасности".

Гросси отметил, что уровень радиации на объекте остается в пределах нормы.

Кроме того, на заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с атакой на АЭС, гендиректор МАГАТЭ анонсировал свой скорый визит в регион Персидского залива.

17 мая средства противовоздушной обороны ОАЭ зафиксировали три беспилотника, которые вторглись в воздушное пространство страны. Два из них были перехвачены, один попал в электрогенератор за пределами внутреннего периметра АЭС "Бушера". В настоящее время ведется расследование инцидента.