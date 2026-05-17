Москва17 мая Вести.Власти Мали обратились к России с предложением о реконструировании железных дорог, а также расширения сотрудничества в сфере речного судоходства. Об этом заявил глава российского Министерства энергетики, сопредседатель межправительственной российско-малийской комиссии Сергей Цивилев.

Бамако выразил заинтересованность в реконструкции железных дорог, которые сейчас не способны полноценно функционировать, рассказал министр в беседе с ТАСС. По его словам, власти западноафриканской республики рассматривают этот как один из приоритетов экономического развития.

Что касается речного судоходства, то по словам Цивилева, его развитию в Мали препятствует мелководье местных рек. Глава Минэнерго заверил, что Москва готова оказать республике помощь в проведении дноуглубительных работ и производстве специализированных плоскодонных судов с малой осадкой, адаптированных для работы в подобных условиях.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия подпишет с Мали межправительственные соглашения по мирному атому.