Москва29 мая Вести.Первый вице-премьер России Денис Мантуров и советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал посетили Национальный космический центр имени первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера.

В ходе визита Мантуров и Довал побывали в Объединенном отраслевом информационном центре Роскосмоса. Он создан для мониторинга и анализа больших массивов данных, связанных с ракетно-космической отраслью. В будущем на базе центра также планируется управление Российской орбитальной станцией.

Перед посещением информационного центра гостям показали экспозицию космической техники. Среди экспонатов были представлены макеты самого мощного в мире четырехкамерного жидкостного ракетного двигателя, базового модуля Российской орбитальной станции и другие образцы.

Также для Мантурова и Довала провели сеанс связи в прямом эфире с российскими членами экипажа Международной космической станции — Сергеем Кудь-Сверчковым, Андреем Федяевым и Сергеем Микаевым. Космонавты рассказали им о выходе в открытый космос, который состоялся 27 мая.

Ранее сообщалось, что дочь Мантурова Леонела Мантурова исполнит роль Терешковой в биографической драме "Чайка".