Mash: актера Ерлыкова, известного по сериалу "След", обвиняют в мошенничестве Актера Павла Ерлыкова, снявшегося в сериале "След", заподозрили в мошенничестве

Москва17 мая Вести.Актер Павел Ерлыков не вернул деньги, которые предназначались за участие детских театральных коллективов со всей России в театральном фестивале LT China 2026. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В мошенничестве актера обвиняют родители, они утверждают, что отдали Ерлыкову десятки миллионов рублей, которые тот не желает возвращать.

Так родители 1300 детей пришли к нему и отдали по 180 к рублей за ребенка, чтобы те сгоняли за границу сказано в публикации

Ерлыков руководит компанией "ЛТ Фест", которая сотрудничала с проектами, реализуемыми при поддержке Минкультуры.

Недавно актер объявил о намерении вывезти лучшие детские театральные коллективы России в Китай. Из 1300 участников на конкурс не смогли вылететь от 400 до 650 человек. По оценке родителей, сумма ущерба составила от 72 до 117 млн рублей.

После того, как попытки вернуть вложенные средства не увенчались успехом, потерпевшие обратились в полицию и Роспотребнадзор.

Актер Павел Ерлыков известен зрителям по сериалам "След", "Казнокрады", но большую популярность он получил за роль мажора в картине "Околофутбола".