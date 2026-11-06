Москва6 нояВести.Массовое ДТП произошло на Алтуфьевском шоссе в Москве. На месте работают представители экстренных служб. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.
Несколько автомобилей столкнулись в районе съезда на Костромскую улицу вечером 6 ноября, в пятницу.
На Алтуфьевском ш. произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняютсяговорится в сообщении учреждения в мессенджере МАХ
Движение на участке в сторону области затруднено примерно на 1 км и осуществляется только по одной полосе из четырех. Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты.