На Алтуфьевском шоссе в Москве столкнулись несколько автомобилей

Массовое ДТП произошло на Алтуфьевском шоссе в Москве На Алтуфьевском шоссе в Москве столкнулись несколько автомобилей

Москва6 ноя Вести.Массовое ДТП произошло на Алтуфьевском шоссе в Москве. На месте работают представители экстренных служб. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

Несколько автомобилей столкнулись в районе съезда на Костромскую улицу вечером 6 ноября, в пятницу.

На Алтуфьевском ш. произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются говорится в сообщении учреждения в мессенджере МАХ

Движение на участке в сторону области затруднено примерно на 1 км и осуществляется только по одной полосе из четырех. Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты.