Москва10 октВести.В результате массового ДТП на Щелковском шоссе в Москве один человек погиб и один получил травмы. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.
Транспортные средства столкнулись вечером 10 октября, в субботу.
На Щелковском шоссе в районе дома 68 произошло столкновение мотоцикла и двух автомобилей. В результате дорожной аварии 1 человек погиб, 1 доставлен в медучреждениеговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.