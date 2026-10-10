Госавтоинспекция: один человек погиб и один пострадал в ДТП на востоке Москвы

Госавтоинспекция уточнила число пострадавших в ДТП на Щелковском шоссе в Москве Госавтоинспекция: один человек погиб и один пострадал в ДТП на востоке Москвы

Москва10 окт Вести.В результате массового ДТП на Щелковском шоссе в Москве один человек погиб и один получил травмы. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Транспортные средства столкнулись вечером 10 октября, в субботу.

На Щелковском шоссе в районе дома 68 произошло столкновение мотоцикла и двух автомобилей. В результате дорожной аварии 1 человек погиб, 1 доставлен в медучреждение говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.