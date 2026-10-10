Москва10 октВести.На востоке Москвы произошло ДТП с участием грузовика, легковушки и двух мотоциклов. В результате один человек погиб, еще трое получили травмы. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Транспортные средства столкнулись вечером 10 октября, в субботу, на эстакаде шоссе.
Участниками столкновения стали четыре транспортных средства: грузовой автомобиль, легковая машина и два мотоцикла. В результате инцидента один человек погиб. Трое пострадавших получили различные травмыговорится в сообщении СМИ в мессенджере МАХ
Официальной информации о случившемся нет.