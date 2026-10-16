В Красногорске произошел пожар на лодочной станции

МЧС: в Подмосковье горит лодочная станция В Красногорске произошел пожар на лодочной станции

Москва16 окт Вести.В Красногорске горит лодочная станция, выгорела центральная часть здания на площади 750 кв.м. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Огнеборцы Подмосковья локализовали пожар на лодочной станции. Поступило сообщение о пожаре по адресу Московская область, город Красногорск, улица Центральная, дом 45 отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

По предварительным данным, пострадавших нет. В ведомстве уточнили, что для ликвидации возгорания привлечены 31 человек и 10 единиц техники.