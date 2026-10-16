Москва16 октВести.В Красногорске горит лодочная станция, выгорела центральная часть здания на площади 750 кв.м. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
Огнеборцы Подмосковья локализовали пожар на лодочной станции. Поступило сообщение о пожаре по адресу Московская область, город Красногорск, улица Центральная, дом 45отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ
По предварительным данным, пострадавших нет. В ведомстве уточнили, что для ликвидации возгорания привлечены 31 человек и 10 единиц техники.