Москва13 апр Вести.Место проведения пробы Манту можно мочить, заявила в беседе с РИА Новости профессор кафедры поликлинической педиатрии, пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России Вера Вавилова. При этом она предупредила, что тереть место введения препарата мочалкой все же не следует.

Можно мочить место введения пробы Манту​​​. Главное - не тереть мочалкой, никаким пластырем не надо заклеивать, не надо ходить в баню, в сауну пояснила врач

По ее словам, при наличии пробы Манту человек может принимать душ.

Вавилова разъяснила, что туберкулин, который используется при проведении анализа, вводится подкожно и в этой связи попавшая на место укола вода на результат пробы не повлияет.