Москва13 апрВести.Место проведения пробы Манту можно мочить, заявила в беседе с РИА Новости профессор кафедры поликлинической педиатрии, пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России Вера Вавилова. При этом она предупредила, что тереть место введения препарата мочалкой все же не следует.
Можно мочить место введения пробы Манту. Главное - не тереть мочалкой, никаким пластырем не надо заклеивать, не надо ходить в баню, в саунупояснила врач
По ее словам, при наличии пробы Манту человек может принимать душ.
Вавилова разъяснила, что туберкулин, который используется при проведении анализа, вводится подкожно и в этой связи попавшая на место укола вода на результат пробы не повлияет.