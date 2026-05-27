В Нижнем Новгороде не откажутся от городских праздников, но расходы оптимизируют

Москва27 мая Вести.Администрация Нижнего Новгорода начала работу по ревизии исполнения имеющихся расходов, сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

Вопросы формирования и расходования городского бюджета обсуждались на заседании городской Думы 27 мая.

Как сообщил Шалабаев, планируется сэкономить на организации культурно-массовых мероприятий.

Не отказываемся ни от одного городского праздника – для Нижнего, ставшего в последние годы одним из культурных и туристических центров нашей страны, это важно – все они будут проведены, но с необходимой переоценкой написал он в своем Telegram-канале

Высвобождающиеся средства в сумме 1,2 миллиарда рублей предполагается направить на выполнение социальных обязательств, в первую очередь на поддержку участников СВО и членов их семей.

Кроме того, деньги пойдут на содержание дорог, поддержание работы метро, ремонт и обслуживание ливневок и другие важные для города нужды.