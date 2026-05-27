Москва27 маяВести.Администрация Нижнего Новгорода начала работу по ревизии исполнения имеющихся расходов, сообщил мэр города Юрий Шалабаев.
Вопросы формирования и расходования городского бюджета обсуждались на заседании городской Думы 27 мая.
Как сообщил Шалабаев, планируется сэкономить на организации культурно-массовых мероприятий.
Не отказываемся ни от одного городского праздника – для Нижнего, ставшего в последние годы одним из культурных и туристических центров нашей страны, это важно – все они будут проведены, но с необходимой переоценкойнаписал он в своем Telegram-канале
Высвобождающиеся средства в сумме 1,2 миллиарда рублей предполагается направить на выполнение социальных обязательств, в первую очередь на поддержку участников СВО и членов их семей.
Кроме того, деньги пойдут на содержание дорог, поддержание работы метро, ремонт и обслуживание ливневок и другие важные для города нужды.