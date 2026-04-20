МИД Германии: сообщения о задержании гражданки ФРГ в России приняты к сведению

Москва20 апр Вести.В Берлине осведомлены о сообщениях в средствах массовой информации, которые появились после задержания сотрудниками ФСБ гражданки Германии в Пятигорске. Об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ Йозеф Хинтерзеер.

Во время брифинга с журналистами он объяснил позицию немецких властей.

Мы приняли к сведению сообщения СМИ на этот счет, но, как и в иных подобных случаях, не стали бы тут приводить детали заявил Хинтерзеер

Он уточнил, что более подробных комментариев от властей нет, поскольку речь идет о необходимости защищать личные гражданские права.

Задержание гражданки ФРГ произошло 20 апреля в рамках операции по предотвращению теракта на объекте правоохранительных органов. В ФСБ уточнили, что преступление было спланировано украинскими кураторами.