Москва20 апрВести.В Берлине осведомлены о сообщениях в средствах массовой информации, которые появились после задержания сотрудниками ФСБ гражданки Германии в Пятигорске. Об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ Йозеф Хинтерзеер.

Во время брифинга с журналистами он объяснил позицию немецких властей.

Мы приняли к сведению сообщения СМИ на этот счет, но, как и в иных подобных случаях, не стали бы тут приводить детали

заявил Хинтерзеер

Он уточнил, что более подробных комментариев от властей нет, поскольку речь идет о необходимости защищать личные гражданские права.

Задержание гражданки ФРГ произошло 20 апреля в рамках операции по предотвращению теракта на объекте правоохранительных органов. В ФСБ уточнили, что преступление было спланировано украинскими кураторами.