МИД: принятие резолюции по Ближнему Востоку зависит от обстановки "на земле"

Москва13 апр Вести.Дату голосования в Совете Безопасности (СБ) ООН по предложенной Россией и Китаем резолюции о снижении напряженности на Ближнем Востоке определят в зависимости от обстановки "на земле", заявил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов в интервью РИА Новости.

Россия и Китай предложили СБ ООН рассмотреть проект резолюции по обстановке на Ближнем Востоке, в том числе по безопасности морских перевозок​​​.

Вместе с китайскими партнерами предложили на упомянутом заседании альтернативный проект резолюции СБ ООН в пользу деэскалации и переговорных решений. С датой голосования будем определяться в зависимости от ситуации "на земле" приводит РИА Новости слова Логвинова

Дипломат надеется, что другие члены СБ ООН поддержат проект резолюции России и Китая.

Между тем Россия и Китай наложили вето на проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу. Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что Россия не могла поддержать документ, который создал бы опасный прецедент для международного права.