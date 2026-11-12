Минфин РФ: ущерб от атак учтут для поддержки бизнеса на Wildberries и Ozon

Минфин РФ заверил, что урон от атак учтут для поддержки бизнеса на маркетплейсах Минфин РФ: ущерб от атак учтут для поддержки бизнеса на Wildberries и Ozon

Москва12 ноя Вести.Для компаний и ИП, работающих сразу на маркетплейсах Wildberries и Ozon, при принятии решения о налоговой поддержке будет учитываться совокупный ущерб от атак БПЛА ВСУ на объекты групп компаний. Об этом заявили в Минфине РФ.

Уточняется, что правительство России выпустило постановление об уточнении мер поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на объекты маркетплейсов.

Для предпринимателей и организаций, работающих сразу на двух площадках – "РВБ" (объединенная компания Wildberries & Russ – прим. ред.) и "Интернет Решения" (Ozon – прим. ред.) … будет учитываться совокупный ущерб, понесенный при атаке на объекты групп компаний сказано на сайте ведомства

Подчеркивается, что поддержку, как и прежде, могут получать юрлица и ИП, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода. Если же пострадавший бизнесмен или организация зарегистрированы с 1 декабря 2025 года, то сравнение ущерба с размером выручки не требуется.

11 ноября основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким заявила, что существенного оттока продавцов после атак на склады Wildberries не произошло, однако изначально эта ситуация стала для всех шоком.