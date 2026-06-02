Москва2 июнВести.В селе Малое Солдатское в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата пострадала 51-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Враг нанес удар 2 июня.
У 51-летней женщины минно-взрывная и акубаротравмы. Она сама обратился в больницу соседней Белгородской области. Врачи оказали всю помощьнаписал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ
Дальнейшее лечение мирная жительница продолжит амбулаторно.
Хинштейн также пожелал ей скорейшего выздоровления.