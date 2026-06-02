Мирная жительница курского села ранена в результате киевской агрессии Мирная жительница курского села ранена после атаки украинского дрона

Москва2 июн Вести.В селе Малое Солдатское в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата пострадала 51-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Враг нанес удар 2 июня.

У 51-летней женщины минно-взрывная и акубаротравмы. Она сама обратился в больницу соседней Белгородской области. Врачи оказали всю помощь написал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ

Дальнейшее лечение мирная жительница продолжит амбулаторно.

Хинштейн также пожелал ей скорейшего выздоровления.