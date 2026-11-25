Москва25 нояВести.В Горловке (ДНР) в результате атаки украинского беспилотника пострадала мирная жительница, сообщил глава администрации города Иван Приходько в MAX.
Он уточнил, что это произошло накануне, 24 ноября, в Никитовском районе.
В результате атаки дрона ВФУ 24 ноября в Никитовском районе Горловки ранена мирная жительницаговорится в публикации
Приходько также сообщил, что в этом же районе Горловки при обстреле ВСУ были повреждены объект теплоснабжающей организации и частное домовладение.