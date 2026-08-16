Москва16 авгВести.Мирный житель Белгородской области погиб при атаке украинского беспилотника на гражданский автомобиль. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Враг нанес удар в селе Ржевка.
В результате атаки дрона на легковой автомобиль погиб мужчина. Выражаем соболезнования его родным и близким. Повреждены автомобиль, два частных дома, произошел обрыв линии электропередачиговорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ
Под удар также попали населенные пункты Белянка, Шебекино, Гора-Подол, Почаево, Косилово, Октябрьский, Новая Деревня, Пролетарский.
Повреждены предприятие, социальный объект, коммерческий объект, 5 частных домов, 3 легковых и 3 грузовых автомобиля, выбиты окна в многоквартирном доме, оборвана линия электропередачи. Загорелась легковушка — возгорание уже потушено.