Мирный житель белгородского села погиб при атаке дрона ВСУ на автомобиль

Мирный житель белгородского села погиб при атаке ВСУ на гражданское авто Мирный житель белгородского села погиб при атаке дрона ВСУ на автомобиль

Москва16 авг Вести.Мирный житель Белгородской области погиб при атаке украинского беспилотника на гражданский автомобиль. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Враг нанес удар в селе Ржевка.

В результате атаки дрона на легковой автомобиль погиб мужчина. Выражаем соболезнования его родным и близким. Повреждены автомобиль, два частных дома, произошел обрыв линии электропередачи говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Под удар также попали населенные пункты Белянка, Шебекино, Гора-Подол, Почаево, Косилово, Октябрьский, Новая Деревня, Пролетарский.

Повреждены предприятие, социальный объект, коммерческий объект, 5 частных домов, 3 легковых и 3 грузовых автомобиля, выбиты окна в многоквартирном доме, оборвана линия электропередачи. Загорелась легковушка — возгорание уже потушено.