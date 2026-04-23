Журналист Мирсаев: Персидский залив оказался в вакууме между миром и войной

Мирсаев заявил, что Персидский залив оказался в вакууме между миром и войной Журналист Мирсаев: Персидский залив оказался в вакууме между миром и войной

Москва23 апр Вести.В отсутствие какого-либо прогресса на дипломатическом треке Персидский залив оказался в вакууме между миром и войной. Об этом заявил журналист ИС "Вести" Эмиль Мирсаев, комментируя ситуацию с Ормузским проливом.

По его словам, на Ближнем Востоке политики и эксперты пытаются понять, в какую сторону качнется маятник.

Потому что в отсутствие какого-либо прогресса на дипломатическом треке Персидский залив оказался в вакууме между миром и войной. Так вот, скорее всего, нас всех ждет продолжение боевых действий, их возобновление, по крайней мере, такой консенсус у большинства региональных экспертов сказал журналист

Ранее Эмиль Мирсаев сообщил, что движение по Ормузскому проливу почти полностью остановлено, и обстановка в регионе накалена до предела.