Средства ПВО уничтожили 9 дронов ВСУ над Курской и Белгородской областями

Москва27 мая Вести.Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в среду, 27 мая, ликвидировали девять украинских БПЛА самолетного типа над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно этой информации, беспилотники были нейтрализованы с 8:00 до 20:00 по московскому времени.

Перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской и Курской областей говорится в сообщении

Ранее Минобороны сообщало, что российские силы ПВО в ночь на 27 мая сбили 140 украинских дронов.