Москва27 маяВести.Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в среду, 27 мая, ликвидировали девять украинских БПЛА самолетного типа над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно этой информации, беспилотники были нейтрализованы с 8:00 до 20:00 по московскому времени.
Ранее Минобороны сообщало, что российские силы ПВО в ночь на 27 мая сбили 140 украинских дронов.