Над российскими регионами сбили 9 БПЛА ВСУ за вечер вторника

Москва21 апр Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили девять беспилотников ВСУ в вечернее время 21 апреля. Об этом сообщило Минобороны России.

Атаку вражеских дронов отразили над тремя российскими регионами.

В период с 17.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении Минобороны

Беспилотники украинских боевиков сбили над Белгородской и Курской областями, а также над Крымом.

За предыдущие девять часов во вторник дежурные средства ПВО уничтожили 39 БПЛА над четырьмя российскими регионами. О пострадавших и разрушениях на земле не сообщалось.