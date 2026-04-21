Москва21 апрВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили девять беспилотников ВСУ в вечернее время 21 апреля. Об этом сообщило Минобороны России.
Атаку вражеских дронов отразили над тремя российскими регионами.
В период с 17.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении Минобороны
Беспилотники украинских боевиков сбили над Белгородской и Курской областями, а также над Крымом.
За предыдущие девять часов во вторник дежурные средства ПВО уничтожили 39 БПЛА над четырьмя российскими регионами. О пострадавших и разрушениях на земле не сообщалось.