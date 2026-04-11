Москва11 апр Вести.Президент России Владимир Путин считает, что нельзя допускать расчеловечивания ни при каких политических отношениях между государствами. Об этом ИС "Вести" сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи вернувшихся из украинского плена курян на пограничном пункте белорусско-украинской границы.

Она сообщила, что завтра российские военнопленные на Украине получат куличи и возможность пообщаться со священником, такая же "зеркальная акция" пройдет и в России. По словам омбудсмена, Федеральная служба исполнения наказаний и спецслужбы поддерживают все гуманитарные акции.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин особо уделяет внимание тому, чтобы человеческий фактор имел место, это его слово, нельзя расчеловечиваться ни при каких условиях, какие бы политические отношения не были между государствами. Человек – это главное. И нужно сделать все возможное для того, чтобы облегчить страдания, помочь осмыслить свою жизнь и просто по-человечески оказать содействие в том, что является необходимым для жизни человека заявила Татьяна Москалькова

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало кадры с российскими военнослужащими, возвращающимися из украинского плена. Они отправляются домой с подконтрольной Киеву территории. В ведомстве сообщили, что РФ и Украина провели обмен пленными по схеме "175 на 175".