Москалькова рассказала о пропавших без вести офицерах, найденных в плену ВСУ Москалькова нашла двух офицеров, считавшихся пропавшими, в плену ВСУ

Москва6 мая Вести.Два российских офицера, больше года считавшиеся пропавшими без вести, были найдены в плену Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

В ходе церемонии возложения цветов к монументу в Музее Победы на Поклонной горе она сообщила, что ей удалось установить местоположение российских военнослужащих. Слова омбудсмена приводит РИА Новости.

Буквально вчера я получила… [с] Украины фотографии наших офицеров, которые попали в плен… Благодаря нашим усилиям мы не только нашли их, но мы получили с украинской стороны фотографии и письма родным и близким сказала Москалькова

Ранее она также заявила, что Россия и Украина ведут переговоры об очередном обмене военнопленными. Контакты проходят ежедневно.