МККК помог найти в плену на Украине более 1,7 тысячи российских граждан

Сотрудничество с МККК позволило найти в плену на Украине более 1,7 тыс. россиян МККК помог найти в плену на Украине более 1,7 тысячи российских граждан

Москва2 июл Вести.Более 1,7 тысячи российских граждан, находившихся в плену на Украине, удалось найти благодаря сотрудничеству аппарата российского омбудсмена с Международным комитетом Красного Креста. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой.

Отмечается, что, по данным на 2026 год, в адрес омбудсмена поступило более 29 тысяч обращений по розыску военнослужащих и гражданских лиц.

Сотрудничество с МККК позволило выявить и зафиксировать свыше 1 700 российских граждан, находившихся в плену на территории Украины, более тысячи из них уже возвращены домой говорится в сообщении

Ранее стало известно, что за время работы на посту омбудсмена Яна Лантратова способствовала обмену 550 российских военнопленных.