Москва2 июлВести.Более 1,7 тысячи российских граждан, находившихся в плену на Украине, удалось найти благодаря сотрудничеству аппарата российского омбудсмена с Международным комитетом Красного Креста. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой.
Отмечается, что, по данным на 2026 год, в адрес омбудсмена поступило более 29 тысяч обращений по розыску военнослужащих и гражданских лиц.
Сотрудничество с МККК позволило выявить и зафиксировать свыше 1 700 российских граждан, находившихся в плену на территории Украины, более тысячи из них уже возвращены домойговорится в сообщении
Ранее стало известно, что за время работы на посту омбудсмена Яна Лантратова способствовала обмену 550 российских военнопленных.