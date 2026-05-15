Москва15 маяВести.На белорусском телевидении запустили проект "В понедельник дойдет до Лукашенко", где люди смогут пожаловаться президенту Белоруссии на нарушения. Об этом сообщил телеканал "Первый информационный".
Канал будет заниматься производством передачи, а выходить она будет на телеканале "Беларусь 1" по понедельникам после вечерних новостей.
Героями станут обычные люди — авторы тех самых роликов, которые взрывают соцсети. Жалобы, проблемы, обиды, бытовуха и рабочие истории, набравшие миллионы просмотров. Наши журналисты выезжают на место, проверяют факты и задают главный вопрос: это реальный крик о помощи или просто желание "хайпануть"?говорится в анонсе
На телеканале напомнили призыв Лукашенко к людям, когда белорусский лидер призывал писать в соцсетях, а он "обязательно отреагирует".
И да, это точно дойдет до Лукашенкодобавили в анонса
Выход новой программы прокомментировала и пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.
Президент всем сказал — пишите. Мы можем повторить – пишите. Но пишите правду. Руководитель на любом, даже мелком уровне, понимает, что, если он обидит человека или сделает что-то не так, этот человек может достучаться даже до президента, опубличив эту историю. И это действительно дополнительный механизм, который многих-многих может держать в тонусесказала она
При этом Эйсмонт попросила белорусов "писать правду".
Мы хотим каждую ситуацию разобрать и показать то, что внутри. То, чего мы не хотим, и это тоже крайне важный момент. Мы, поверьте, ни в коем случае не хотим никого заставить замолчатьсказала пресс-секретарь
Авторы уже подготовили несколько сюжетов, в которых анализировали жалобы граждан в социальных сетях. При этом, как отметила Эйсмонт, порядка 90% разобранных историй либо полностью вымышлены, либо содержат значительный объем искаженных данных.