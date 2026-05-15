Москва15 мая Вести.На белорусском телевидении запустили проект "В понедельник дойдет до Лукашенко", где люди смогут пожаловаться президенту Белоруссии на нарушения. Об этом сообщил телеканал "Первый информационный".

Канал будет заниматься производством передачи, а выходить она будет на телеканале "Беларусь 1" по понедельникам после вечерних новостей.

Героями станут обычные люди — авторы тех самых роликов, которые взрывают соцсети. Жалобы, проблемы, обиды, бытовуха и рабочие истории, набравшие миллионы просмотров. Наши журналисты выезжают на место, проверяют факты и задают главный вопрос: это реальный крик о помощи или просто желание "хайпануть"? говорится в анонсе

На телеканале напомнили призыв Лукашенко к людям, когда белорусский лидер призывал писать в соцсетях, а он "обязательно отреагирует".

И да, это точно дойдет до Лукашенко добавили в анонса

Выход новой программы прокомментировала и пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

Президент всем сказал — пишите. Мы можем повторить – пишите. Но пишите правду. Руководитель на любом, даже мелком уровне, понимает, что, если он обидит человека или сделает что-то не так, этот человек может достучаться даже до президента, опубличив эту историю. И это действительно дополнительный механизм, который многих-многих может держать в тонусе сказала она

При этом Эйсмонт попросила белорусов "писать правду".

Мы хотим каждую ситуацию разобрать и показать то, что внутри. То, чего мы не хотим, и это тоже крайне важный момент. Мы, поверьте, ни в коем случае не хотим никого заставить замолчать сказала пресс-секретарь

Авторы уже подготовили несколько сюжетов, в которых анализировали жалобы граждан в социальных сетях. При этом, как отметила Эйсмонт, порядка 90% разобранных историй либо полностью вымышлены, либо содержат значительный объем искаженных данных.