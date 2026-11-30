Землетрясение магнитудой 4,5 с эпицентром на суше произошло на Камчатке

На Камчатке произошло землетрясение с эпицентром на суше Землетрясение магнитудой 4,5 с эпицентром на суше произошло на Камчатке

Москва30 ноя Вести.На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5, его эпицентр располагался на суше в 52 километрах от Петропаловска-Камчатского, об этом сообщили в Telegram-канале Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН".

Координаты: 53.5296, 158.4623. Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 52 километра. Магнитуда: 4,5 говорится в сообщении

По имеющимся данным, толчок был зафиксирован в 05.04 по местному времени (20.04 29 ноября по Москве). Глубина залегания очага составляет 206,2 километра.

О пострадавших и разрушениях информации не поступало. Как отмечают в региональном управлении МЧС России, в населенных пунктах землетрясение не ощущалось.