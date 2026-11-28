Эпицентр землетрясения на Камчатке с магнитудой 6,2 находился на суше Магнитуда ощущаемого землетрясения на Камчатке составила 6,2

Москва28 ноя Вести.Магнитуда ощущаемого землетрясения на Камчатке достигла 6,2, рассказали ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Его эпицентр располагался на суше.

Магнитуда - 6,2, эпицентр на глубине 189 км на суше. Инструментальная интенсивность сейсмособытия в столице Камчатки - три балла сказали в учреждении

Раннее сообщалось, что в ночь на 28 ноября у восточного побережья Камчатки произошло два землетрясения магнитудой 5,0 и 4,7. Как уточнялось, разница во времени между двумя сейсмособытиями, эпицентр которых находился в акватории Тихого океана, составила 2 часа.