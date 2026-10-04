На Красной Поляне у люксового ресторана заметили гуляющего медведя Mash: медведь вышел к люксовому ресторану на Красной Поляне

Москва4 окт Вести.На Красной Поляне вблизи люксового ресторана заметили медведя. Об этом Mash сообщает в MAX.

По данным канала, хищник вышел к гостям заведения и напугал их. В самом ресторане заявили, что не могут ничего сделать – это естественная среда обитания медведей, поэтому они здесь и гуляют. На крики и громкие разговоры животные не обращают внимания, агрессию тоже не проявляют – только ищут в мусорных баках еду и спокойно уходят.

Двумя днями ранее на Красной Поляне видели другого медведя. Туристы наблюдали, как он копался в мусорном контейнере.