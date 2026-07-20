Москва20 июлВести.После возобновления движения на Крымском мосту со стороны Керчи очередей нет. Об этом сообщил информационный центр, который отслеживает обстановку на подъездах к переправе со стороны Керчи и Тамани.
Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нетговорится в канале информцентра в МАХ
Однако в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 198 транспортных средств. Время ожидания около часа.
Ранее сообщалось, что в ночь на 20 июля мост закрывался трижды. Движение было ограничено в общей сложности почти 5,5 часов.