После возобновления движения на Крымском мосту очередей нет со стороны Керчи

На Крымском мосту со стороны Керчи очередей нет После возобновления движения на Крымском мосту очередей нет со стороны Керчи

Москва20 июл Вести.После возобновления движения на Крымском мосту со стороны Керчи очередей нет. Об этом сообщил информационный центр, который отслеживает обстановку на подъездах к переправе со стороны Керчи и Тамани.

Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет говорится в канале информцентра в МАХ

Однако в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 198 транспортных средств. Время ожидания около часа.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 июля мост закрывался трижды. Движение было ограничено в общей сложности почти 5,5 часов.