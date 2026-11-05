Москва5 ноя Вести.На Крымском мосту возобновлено движение автомобильного транспорта после очередного почти 2-часового перерыва. Об этом сообщил информационный центр, который отслеживает в режиме реального времени обстановку на переправе.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено говорится в канале информцентра в MAX

Ограничения на Крымском мосту вводились 5 ноября в третий раз — с 3.43 до 5.51 на фоне беспилотной опасности в Крыму и Краснодарском крае. Ранее движение приостанавливалось с 0.38 до 1.32 и с 1.38 до 2.44.

Согласно актуальным данным информцентра на 6.00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет.