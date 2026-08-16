Крымский мост открылся для автотранспорта Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось

Москва16 авг Вести.На Крымском мосту возобновилось движение автомобильного транспорта после 48-минутного перерыва, следует из данных информационного центра, который отслеживает обстановку на подъездах к переправе.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено – говорится в канале информцентра на платформе MAX

Переправа была закрыта с 0.01 до 0.49 мск 16 августа. В этот период на территории Крыма объявлялась ракетная опасность. В настоящее время на полуострове действует режим беспилотной опасности.