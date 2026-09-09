Пожар в Шесхарисском лесничестве Кубани локализован на площади в 1,7 га

На Кубани локализовали пожар у горы Колдун, но обнаружили очаг возле Раевской Пожар в Шесхарисском лесничестве Кубани локализован на площади в 1,7 га

Москва9 сен Вести.На Кубани локализовали лесной пожар в районе горы Колдун, но обнаружили новый очаг недалеко от населенного пункта Раевская. Об этом сообщает министерство природных ресурсов региона.

Лесное возгорание в границах Шесхарисского участкового лесничества (район горы Колдун) локализовано в 14:00 на примерной площади 1,7 га. Новый очаг обнаружен в Анапском участковом лесничестве (район н.п. Раевская) говорится в сообщении министерства в мессенджере МАХ

На месте работают специалисты и волонтеры, задействованы более 145 человек.

Лесная подстилка в районе Дюрсо под Новороссийском загорелась 8 сентября, во вторник, после падения обломков БПЛА. Из-за сухой и ветреной погоды огонь начал быстро распространяться и зашел на территорию заповедника "Утриш".