Москва9 сенВести.На Кубани локализовали лесной пожар в районе горы Колдун, но обнаружили новый очаг недалеко от населенного пункта Раевская. Об этом сообщает министерство природных ресурсов региона.
Лесное возгорание в границах Шесхарисского участкового лесничества (район горы Колдун) локализовано в 14:00 на примерной площади 1,7 га. Новый очаг обнаружен в Анапском участковом лесничестве (район н.п. Раевская)говорится в сообщении министерства в мессенджере МАХ
На месте работают специалисты и волонтеры, задействованы более 145 человек.
Лесная подстилка в районе Дюрсо под Новороссийском загорелась 8 сентября, во вторник, после падения обломков БПЛА. Из-за сухой и ветреной погоды огонь начал быстро распространяться и зашел на территорию заповедника "Утриш".