В заповеднике "Утриш" в результате атаки БПЛА повреждены около 160 деревьев

На Кубани в ходе атаки БПЛА уничтожены около 70 редких и исчезающих деревьев В заповеднике "Утриш" в результате атаки БПЛА повреждены около 160 деревьев

Москва24 сен Вести.В результате украинской атаки 8 сентября с применением БПЛА в заповеднике "Утриш" в Краснодарском крае повреждены около 160 деревьев. Пожаром уничтожены около 70 деревьев редких и исчезающих видов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности директора ФГБУ "Государственный заповедник "Утриш" Дмитрия Онохова.

По результатам предварительного обследования общее количество поврежденных деревьев до степени прекращения роста составило около 160 штук. Среди уничтоженных пожаром отмечены около 70 деревьев редких и исчезающих видов… приводятся слова Онохова

Среди пострадавших деревьев - виды можжевельника, фисташка туполистная. По словам Онохова, хвойные можжевеловые леса из-за верхового пожара пострадали в большей степени, восстановление будет идти медленно. В участках с широколиственными деревьями, где был низовой пожар, восстановление пойдет быстрее.

8 сентября в результате атаки ВСУ на территории заповедника одновременно возникли пять пожаров общей площадью 7,28 га. Возгорание было ликвидировано 14 сентября.

Благодаря самоотверженной работе добровольной пожарной дружины заповедника удалось не допустить огонь к ценным старовозрастным здоровым можжевельникам. Участки с сильными повреждениями точечны, отмечается в официальном ответе заповедника.

Государственный природный заповедник "Утриш" расположен на территориях Новороссийска и Анапы и входит в тройку лидеров среди заповедников РФ по количеству видов растений.