Москва13 сенВести.Сотрудники МЧС локализовали природный пожар в заповеднике "Утриш", сейчас ведется ликвидация возгорания, сообщила мэр города Светлана Маслова.
По ее данным, огонь был локализован в 21.00 мск 12 сентября.
Вчера в 21.00 пожар был локализован. После чего начались мероприятия по дотушиванию и проливанию отдельных очагов, чтобы не дать пожару возобновиться. Эта работа продолжается и сейчассказано в сообщении
Сейчас специалисты обследуют пройденные огнем участки.
На месте работают 1 человек и 10 единиц техники.
Пожар в Утрише произошел вечером 10 сентября. Первоначально огонь охватил 1,5 гектара, но затем площадь пожара увеличилась до 10 гектаров. К ликвидации возгорания привлекали авиацию.