Пожар в заповеднике "Утриш" в Анапе локализовали

Пожарные локализовали возгорание в заповеднике "Утриш" в Анапе Пожар в заповеднике "Утриш" в Анапе локализовали

Москва13 сен Вести.Сотрудники МЧС локализовали природный пожар в заповеднике "Утриш", сейчас ведется ликвидация возгорания, сообщила мэр города Светлана Маслова.

По ее данным, огонь был локализован в 21.00 мск 12 сентября.

Вчера в 21.00 пожар был локализован. После чего начались мероприятия по дотушиванию и проливанию отдельных очагов, чтобы не дать пожару возобновиться. Эта работа продолжается и сейчас сказано в сообщении

Сейчас специалисты обследуют пройденные огнем участки.

На месте работают 1 человек и 10 единиц техники.

Пожар в Утрише произошел вечером 10 сентября. Первоначально огонь охватил 1,5 гектара, но затем площадь пожара увеличилась до 10 гектаров. К ликвидации возгорания привлекали авиацию.