Площадь пожара в заповеднике "Утриш" под Анапой составила 4,5 гектара В заповеднике "Утриш" под Анапой площадь пожара составляет 4,5 га

Москва11 сен Вести.В заповеднике "Утриш" в Краснодарском крае продолжается тушение природного пожара. Об этом в мессенджере МАХ сообщила глава Анапы Светлана Маслова.

Площадь пожара составляет 4,5 га, с активным горением на 1,5 га. Ночью все силы были брошены на предотвращение распространения огня в сторону поселка Малый Утриш. В этой части его удалось остановить, сейчас огонь движется в противоположном направлении говорится в сообщении

Пожар тушат 47 человек, но планируется нарастить силы и средств, а также подключить авиацию.